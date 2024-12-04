Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 8%, Prabowo: Saya Diejek Lagi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bercerita bahwa dirinya diejek saat menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menurutnya cita-cita atau impian harus digantungkan setinggi langit.

"Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara saya selalu mengutip Bung Karno, Bung Karno mengajarkan dari dulu gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai ke langit minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," kata Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menambahkan, saat dirinya masih aktif menjadi tentara juga mempunyai beberapa target untuk dicapainya. "Pengalaman saya di tentara juga begitu, kalau kita kasih target yang rendah cukuplah ndak usah repot-repot ya kan target saya kasih target kalau sekarang 5% ya sudah 6% saja lah. Jangan-jangan tidak sampai 6% gitu loh," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara efisien dapat menutup kebocoran, maka target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%.

"Tapi saya hitung angka-angka saya percaya saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat bersih efisien saya yakin bisa," ungkapnya.

(Dani Jumadil Akhir)