HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cerita Prabowo Dapat Ancaman IHSG Anjlok saat Umumkan Makan Bergizi Gratis: Saya Tak Punya Saham!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:04 WIB
Cerita Prabowo Dapat Ancaman IHSG Anjlok saat Umumkan Makan Bergizi Gratis: Saya Tak Punya Saham!
Cerita Prabowo Dapat Ancaman IHSG Anjlok (Foto: Youtube Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat mendapatkan ancaman terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkannya. Ancaman tersebut, katanya, jika direalisasikan maka indeks saham atau IHSG akan turun.

"Apa mau kasih makan bergizi hahahaha ketawa. Di awal mereka tertawakan dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam. Nanti harga saham harga indeks saham akan turun Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti saya ini cukup lama jadi orang Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya pidatonya pada pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menyebut bahwa ada beberapa ancaman yakni terbuka dan halus. Menurutnya ancaman terbuka seperti senapan, meriam dan senjata lain. Sedangkan ancaman halus berupa adu domba, fitnah, hoaks dan ancaman terhadap ekonomi.

"Pak karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun saya bilang saya jawab ke mereka itu saya kasih tahu ya biar saya enggak punya saham. Saya bilang dan rakyat di desa-desa tidak punya saham benar," kata Prabowo.

Prabowo pun berkelakar beberapa jajaran kabinetnya merupakan pemain bursa. "Kalau saham jatuh iya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang mau bursa di sini menteri-menteri ngaku Fahri Hamzah kayaknya you," katanya sambil tersenyum.

