Tim Luhut Temui Prabowo, Ingatkan Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Turun

JAKARTA - Tim Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, daya beli masyarakat yang turun menjadi salah satu topik yang dibahas.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Muhammad Chatib Basri menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).

“Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” ungkapnya, kata dia usai menemui Prabowo, dikutip Jumat (6/12/2024).

Sementara itu, Mari Elka Pangestu yang merupakan Wakil Ketua DEN menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Mari juga menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.

"Kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi," kata Mari.

Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan.

Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95% belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.