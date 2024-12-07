Daftar 5 Negara yang Tak Punya Bandara

JAKARTA - Ternyata tidak semua negara di dunia ini memiliki bandara. Padahal, saat membayangkan bepergian ke luar negeri, mungkin pesawat menjadi hal pertama yang terlintas di pikiran anda sebagai alat transportasi untuk menuju ke sana.

Meski tanpa landasan pacu, negara-negara ini tetap menjadi destinasi wisata menakjubkan yang layak untuk dikunjungi. Berikut lima negara unik tanpa bandara yang dilansir dari india.com, Sabtu (7/12/2024):

1. Andorra

Terletak di Pegunungan Pyrenees antara Spanyol dan Prancis, Andorra adalah sebuah negara kecil yang menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Karena lokasinya yang terpencil dan geografis pegunungan, Andorra tidak memiliki bandara.

Wisatawan biasanya tiba melalui jalan darat dari kota-kota terdekat seperti Barcelona atau Toulouse. Selain pemandangan alamnya, Andorra terkenal dengan resor ski kelas dunia dan belanja bebas pajaknya.

2. Monaco

Dikenal sebagai salah satu tempat paling mewah di dunia, Monaco adalah negara mikro di French Riviera.

Karena wilayahnya yang kecil membuat transportasi helikopter dari Bandara Nice Côte d’Azur di Prancis menjadi pilihan utama. Alternatif lain adalah perjalanan darat dengan kereta atau mobil.

3. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara kecil di Eropa yang berbatasan dengan Swiss dan Austria. Anda bisa mencapainya melalui Bandara Zurich di Swiss, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta atau mobil. Liechtenstein menawarkan keindahan alam pegunungan Alpen yang menawan, istana abad pertengahan, serta kota kecil Vaduz yang penuh pesona.