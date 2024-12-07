Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Negara yang Tak Punya Bandara

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |20:02 WIB
Daftar 5 Negara yang Tak Punya Bandara
Tidak semua negara punya bandara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata tidak semua negara di dunia ini memiliki bandara. Padahal, saat membayangkan bepergian ke luar negeri, mungkin pesawat menjadi hal pertama yang terlintas di pikiran anda sebagai alat transportasi untuk menuju ke sana.

Meski tanpa landasan pacu, negara-negara ini tetap menjadi destinasi wisata menakjubkan yang layak untuk dikunjungi. Berikut lima negara unik tanpa bandara yang dilansir dari india.com, Sabtu (7/12/2024):

1. Andorra

Terletak di Pegunungan Pyrenees antara Spanyol dan Prancis, Andorra adalah sebuah negara kecil yang menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Karena lokasinya yang terpencil dan geografis pegunungan, Andorra tidak memiliki bandara.

Wisatawan biasanya tiba melalui jalan darat dari kota-kota terdekat seperti Barcelona atau Toulouse. Selain pemandangan alamnya, Andorra terkenal dengan resor ski kelas dunia dan belanja bebas pajaknya.

2. Monaco

Dikenal sebagai salah satu tempat paling mewah di dunia, Monaco adalah negara mikro di French Riviera.

Karena wilayahnya yang kecil membuat transportasi helikopter dari Bandara Nice Côte d’Azur di Prancis menjadi pilihan utama. Alternatif lain adalah perjalanan darat dengan kereta atau mobil.

3. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara kecil di Eropa yang berbatasan dengan Swiss dan Austria. Anda bisa mencapainya melalui Bandara Zurich di Swiss, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta atau mobil. Liechtenstein menawarkan keindahan alam pegunungan Alpen yang menawan, istana abad pertengahan, serta kota kecil Vaduz yang penuh pesona.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement