Sumber Kekayaan Willie Salim yang Beri Uang Rp100 Juta ke Pak Sunhaji

JAKARTA - Willie Salim, seorang Tiktokers yang dikenal sering membagikan uang dan hadiah, memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp100 juta kepada Pak Sunhaji, seorang pedagang es teh.

Sebelumnya, pedagang tersebut sempat menjadi bahan olokan Gus Miftah dalam pengajiannya di Magelang, Jawa Tengah. Video tersebut langsung viral dan memicu kemarahan masyarakat di seluruh Indonesia.

Willie Salim pun menyempatkan diri untuk mengunjungi Pak Sunhaji secara langsung dan menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp100 juta, yang membuat banyak orang terharu.

“Gak nyangka, terharu. Tidak nyangka. Uang sebanyak ini Ya Allah,” ucap Pak Sunhaji dikutip dari postingan TikTok @williesalim.

Meski demikian, Willie Salim tetap rendah hati. Ia menjelaskan bahwa uang sebesar Rp100 juta yang diberikan merupakan bentuk rezeki untuk Pak Sunhaji dan keluarganya yang telah bekerja keras dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Rezeki dari yang di Atas, bapak tulus dan baik, sayang istri, tanggung jawab keluarga, sayang anak. Ini totalnya Rp100 juta,” jelas Willie.

Tindakan Willie Salim terhadap Pak Sunhaji mendapatkan respon positif dari banyak netizen. Di sisi lain, banyak yang penasaran mengenai sumber kekayaan Willie, yang mampu memberikan bantuan uang tunai sebesar 100 juta kepada Pak Sunhaji.