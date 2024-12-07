Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Penerima Bansos PKH Desember 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |19:25 WIB
Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Penerima Bansos PKH Desember 2024
Ini cara cek NIK KTP penerima bansos (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara cek NIK KTP apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH Desember 2024 wajib diketahui. Sebab, bantuan sosial pemerintah ini akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dari pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Program ini diperuntukan pada keluarga yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan khusus seperti lansia, anak usia dini, penyandang disabilitas, serta ibu hamil.

Adapun besaran bansos PKH ini ditentukan sesuai dengan kategori kebutuhan. ADapun rincian besaran yang didapat keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH adalah sebagai berikut:

- Ibu Hamil/Nifas: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap pencairan.

- Anak Usia Dini (0-6 tahun ) : Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap pencairan.

- Anak SD/Sederajat: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap pencairan.

- Anak SMP/Sederajat: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap pencairan.

- Anak SMA/Sederajat: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 setiap pencairan.

- Penyandang Disabilitas Berat: Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap pencairan.

- Lansia (di atas 70 tahun): Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap pencairan.

Dalam waktu dekat, Bansos PKH akan kembali cair untuk periode Desember. Adapun syarat keluarga mendapatkan manfaat dari bantuan sosial ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 antara lain:

1. Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan e-KTP

2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3. Tergolong ke dalam kategori keluarga miskin atau rentan sesuai data dari desa atau kelurahan setempat

4. Bukan merupakan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak menjadi penerima bantuan pemerintah lain seperti BLT UMKM maupun Kartu Prakerja.

