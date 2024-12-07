Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos Pakai Aplikasi Ini

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |09:38 WIB
Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos Pakai Aplikasi Ini
Ini cara cek NIK KTP penerima bansos (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilakukan dengan 3 cara, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Caranya sangat mudah sehingga bisa diakses hanya melalui smartphone.

Bantuan sosial (Bansos) masih terus diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, sebelum menerima bantuan, penting untuk memastikan terlebih dahulu apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak.

Kini Okezone telah merangkum 3 cara untuk memeriksa NIK KTP Anda, apakah terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak berdasarkan berbagai sumber, Jumat (6/12/2024):

1. Periksa Melalui Aplikasi “Cek Bansos”

Anda dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di App Store atau Play Store. Caranya sangat mudah, yaitu sebagai berikut:

- Unduh aplikasi di App Store atau Play Store

- Kemudian, Anda hanya perlu mengisi data diri Anda

- Selanjutnya tunggu informasi mengenai status penerimaan bantuan sosial Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement