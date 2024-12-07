Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos Pakai Aplikasi Ini

JAKARTA - Cara cek NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilakukan dengan 3 cara, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Caranya sangat mudah sehingga bisa diakses hanya melalui smartphone.

Bantuan sosial (Bansos) masih terus diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, sebelum menerima bantuan, penting untuk memastikan terlebih dahulu apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak.

Kini Okezone telah merangkum 3 cara untuk memeriksa NIK KTP Anda, apakah terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak berdasarkan berbagai sumber, Jumat (6/12/2024):

1. Periksa Melalui Aplikasi “Cek Bansos”

Anda dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di App Store atau Play Store. Caranya sangat mudah, yaitu sebagai berikut:

- Unduh aplikasi di App Store atau Play Store

- Kemudian, Anda hanya perlu mengisi data diri Anda

- Selanjutnya tunggu informasi mengenai status penerimaan bantuan sosial Anda.