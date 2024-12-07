Harta Kekayaan Deddy Corbuzier

JAKARTA - Harta Kekayaan Deddy Corbuzier. Seorang entertainer serba bisa yang akrab dengan sebutan Om Deddy sudah malang melintang di dunia hiburan Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Dikenal sebagai mentalis, presenter, aktor, hingga YouTuber, dan Militer, Deddy kini berhasil menjelma menjadi salah satu figur publik dengan kekayaan fantastis.

Deddy memulai kariernya sebagai seorang mentalis pada tahun 1998. Salah satu karyanya yang dikenal luas adalah aksi-aksi panggung magisnya yang berhasil memukau penonton.

Setelah memutuskan pensiun dari dunia sulap, Deddy mengembangkan kariernya sebagai pembuat konten di platform YouTube. Dua program unggulan di kanalnya, Close the Door dan Somasi, berhasil menarik perhatian dengan total lebih dari 3,2 miliar penonton.

Pada tahun 2021, pendapatan bulanan Deddy dari YouTube diperkirakan mencapai USD 451.100, atau setara dengan Rp6,54 miliar. Dengan angka tersebut. Deddy bahkan mengaku membayar pajak hingga Rp8 miliar di tahun yang sama.

BACA JUGA: 10 Orang Kaya di Dunia dari Bisnis Kosmetik

Tak berhenti di situ, pada 2023, harta kekayaan Deddy dilaporkan melonjak tajam hingga mencapai Rp320 miliar. Berikut adalah beberapa sumber utama kekayaan Deddy Corbuzier yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jumat (6/12/2024):