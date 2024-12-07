Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Deddy Corbuzier

Zahra Indah Safika , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:50 WIB
Harta Kekayaan Deddy Corbuzier
Harta Kekayaan Deddy Corbuzier (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta Kekayaan Deddy Corbuzier. Seorang entertainer serba bisa yang akrab dengan sebutan Om Deddy sudah malang melintang di dunia hiburan Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Dikenal sebagai mentalis, presenter, aktor, hingga YouTuber, dan Militer, Deddy kini berhasil menjelma menjadi salah satu figur publik dengan kekayaan fantastis.

Deddy memulai kariernya sebagai seorang mentalis pada tahun 1998. Salah satu karyanya yang dikenal luas adalah aksi-aksi panggung magisnya yang berhasil memukau penonton.

Setelah memutuskan pensiun dari dunia sulap, Deddy mengembangkan kariernya sebagai pembuat konten di platform YouTube. Dua program unggulan di kanalnya, Close the Door dan Somasi, berhasil menarik perhatian dengan total lebih dari 3,2 miliar penonton.

Pada tahun 2021, pendapatan bulanan Deddy dari YouTube diperkirakan mencapai USD 451.100, atau setara dengan Rp6,54 miliar. Dengan angka tersebut. Deddy bahkan mengaku membayar pajak hingga Rp8 miliar di tahun yang sama.

Tak berhenti di situ, pada 2023, harta kekayaan Deddy dilaporkan melonjak tajam hingga mencapai Rp320 miliar. Berikut adalah beberapa sumber utama kekayaan Deddy Corbuzier yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jumat (6/12/2024):

Halaman:
1 2
