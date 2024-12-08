Tips Hindari Harga Tiket Mahal saat Libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) segera tiba. Ada yang akan mudik atau sekadar menikmati waktu liburan di Natal atau tahun baru nanti.

Namun biasanya akan terjadi lonjakan harga tiket transportasi. Bila tidak disiapkan makan akan menjadi kendala yang membebani anggaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) pun memberikan tips agar masyarakat dapat menghindari hal ini dengan beberapa langkah sederhana.

Berikut ini adalah Tips Hindari Lonjakan Harga Tiket Saat Mudik & Nataru 2024/2025 yang dirangkum Okezone:

1.Pesan Tiket Lebih Awal

Mengamankan tiket jauh hari sebelum keberangkatan adalah salah satu cara efektif untuk mendapatkan harga lebih murah. Fasilitas pre-sale yang ditawarkan oleh berbagai operator transportasi seringkali memberikan potongan harga bagi para pelanggan.

2.Gunakan Berbagai Aplikasi untuk Membandingkan Harga

Era digital memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai aplikasi pemesanan tiket online. Melalui aplikasi ini, calon penumpang dapat membandingkan harga dari berbagai operator sehingga mendapatkan penawaran terbaik.

3.Pilih Waktu Keberangkatan yang Tepat

Menentukan jadwal keberangkatan juga berpengaruh pada biaya. Jadwal pagi-pagi sekali atau larut malam biasanya lebih murah dibandingkan jam sibuk. Dengan strategi ini, pengeluaran untuk transportasi bisa diminimalkan.