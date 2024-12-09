Prabowo Berkantor di IKN, Pak Bas Bangun 12 Pos Pengamanan

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mulai membangun 12 pos pengamanan di IKN. Hal ini sebagai persiapan menjelang kepindahan Presiden Prabowo ke IKN pada 2028.

"Tahun 2025 kita akan mulai bikin pos-pos, ada 12 pos pengamanan," ujar Basuki di Menara Mandiri, Senin (9/12/2024).

Basuki menjelaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur terkait sistem pengamanan Presiden jika mulai berkantor di IKN. Selain itu, dikatakan Basuki, saat ini di IKN juga sudah dilengkapi oleh kantor Satelit milik BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kapolda.

"Kita sudah koordinasi dengan Kapolda, di sana sudah ada kantor BIN juga, kantor satelit BIN, dan Kapolda, termasuk untuk pengamanan PAM air minum, itu juga sebagai objek vital," tambahnya.

Basuki mengaku saat ini pihaknya juga sudah melakukan lelang untuk pembangunan kantor BIN, TNI/Polri, dan gedung Menhan (Menteri Pertahanan). Proyek tersebut masih menunggu revisi DIPA sebelum masuk dalam tahap konstruksi proyek.

"Jadi ada gedung-gedung Menhan, BIN TNI/Polri, saat ini lelang sudah selesai, sudah ditetapkan (pemenang lelang), sedang revisi DIPA, setelah itu tandatangan kontrak, terus dibangun," tambahnya.