Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Berkantor di IKN, Pak Bas Bangun 12 Pos Pengamanan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:17 WIB
Prabowo Berkantor di IKN, Pak Bas Bangun 12 Pos Pengamanan
Pak Bas Bangun 12 Pos Pengamanan di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mulai membangun 12 pos pengamanan di IKN. Hal ini sebagai persiapan menjelang kepindahan Presiden Prabowo ke IKN pada 2028.

"Tahun 2025 kita akan mulai bikin pos-pos, ada 12 pos pengamanan," ujar Basuki di Menara Mandiri, Senin (9/12/2024).

Basuki menjelaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur terkait sistem pengamanan Presiden jika mulai berkantor di IKN. Selain itu, dikatakan Basuki, saat ini di IKN juga sudah dilengkapi oleh kantor Satelit milik BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kapolda.

"Kita sudah koordinasi dengan Kapolda, di sana sudah ada kantor BIN juga, kantor satelit BIN, dan Kapolda, termasuk untuk pengamanan PAM air minum, itu juga sebagai objek vital," tambahnya.

Basuki mengaku saat ini pihaknya juga sudah melakukan lelang untuk pembangunan kantor BIN, TNI/Polri, dan gedung Menhan (Menteri Pertahanan). Proyek tersebut masih menunggu revisi DIPA sebelum masuk dalam tahap konstruksi proyek.

"Jadi ada gedung-gedung Menhan, BIN TNI/Polri, saat ini lelang sudah selesai, sudah ditetapkan (pemenang lelang), sedang revisi DIPA, setelah itu tandatangan kontrak, terus dibangun," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement