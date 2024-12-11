Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Incar Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |00:28 WIB
Sri Mulyani Incar Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025
Target Sri Mulyani di 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun di 2025. Terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,6 triliun.

Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.

“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita,” ujar Sri Mulyani.

Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, program makan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa, dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat.

