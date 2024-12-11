Apple Investasi Rp15,8 Triliun di RI Ditargetkan Rampung 2025

JAKARTA - Apple ditargetkan investasi sebesar USD1 miliar atau setara Rp15,8 triliun pada 2025. Apple bakal menempuh skema investasi dengan membangun fasilitas produksi alias pabrik di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat bisa menjual seri iPhone 16 di pasar Tanah Air.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, negosiasi masih berlangsung saat ini dan segera dirampungkan, sehingga Apple mulai membangun pabriknya di Indonesia pada 2025.

“Dari Kementerian Industri juga inginnya supaya realisasinya mulai bangunnya 2025. Dan mereka mulai investasinya itu realisasinya 2026, itu hanya perbedaan waktu,” ujar Rosan saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Nah sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa ada realisasi 2025. Tapi mereka sudah menyatakan secara tertulis kepada kami,” paparnya.

Apple sudah mengajukan proposal tertulis kepada pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang berisikan beberapa poin penting ihwal komitmen investasi produsen iPhone tersebut.

Sejumlah poin utama dalam proposal diantaranya adalah vendor pembangunan pabrik yang bakal dibawa langsung oleh Apple, skema dan nilai investasi.