HOME FINANCE HOT ISSUE

Panduan Cek Penerima Bansos Desember 2024

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |21:07 WIB
Panduan Cek Penerima Bansos Desember 2024
Panduan Cek Penerima Bansos Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Panduan cek penerima bansos Desember 2024. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada Desember 2024. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang rentan dan membutuhkan.

Pada bulan ini, terdapat tiga jenis bantuan sosial yang diberikan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Informasi mengenai bantuan ini dapat diakses menggunakan NIK pada KTP.

Jika Anda ingin memeriksa apakah Anda termasuk penerima bansos November 2024, Anda dapat melakukannya dengan memasukkan NIK KTP melalui laman resmi di [https://cekbansos.kemensos.go.id/](https://cekbansos.kemensos.go.id/).

Di link tersebut, Anda bisa mengetahui apakah NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos sekaligus mendapatkan informasi mengenai jadwal pencairannya.

1. Cara Cek Penerima Bansos Melalui PIP Kemdikbud:

Untuk bantuan sosial PIP dari Kemdikbud, pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi dengan langkah berikut:

- Akses situs *pip.kemdikbud.go.id* melalui browser di ponsel atau laptop.

- Pilih menu "Cari Penerima PIP".

- Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Isi kode Captcha yang muncul.

- Klik "Cek Penerima PIP". Informasi terkait penerima bantuan akan ditampilkan.

Jika bantuan BLT PIP 2024 telah dicairkan, akan muncul keterangan "Dana Sudah Masuk" beserta tanggal pencairan dana ke rekening penerima.

2. Cara Mengecek NIK Penerima Bansos:

Untuk bantuan sosial dari Kemensos seperti PKH dan BPNT, pengecekan dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi yang tersedia di Play Store. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi *Cek Bansos* di Play Store.

- Buka aplikasi, lalu pilih "Buat Akun".

Halaman:
1 2
