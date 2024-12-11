Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Kata-Kata Motivasi Terbaik Elon Musk yang Bantu Raih Kesuksesan

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |07:10 WIB
JAKARTA - 10 kata-kata motivasi terbaik dari Elon Musk yang bisa membantu meraih kesuksesan. Elon Musk adalah pengusaha sukses di balik Tesla dan SpaceX, tidak hanya dikenal karena inovasinya, tetapi juga pemikiran mendalam yang dapat menginspirasi siapa saja untuk mengejar kesuksesan.

Elon Musk, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia teknologi dan inovasi, seringkali memberikan wawasan berharga melalui kata-katanya. Di balik pencapaian luar biasa dengan Tesla dan SpaceX, Musk memiliki prinsip hidup yang bisa memotivasi banyak orang untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih besar, dan tidak takut menghadapi kegagalan.

Berikut adalah 10 kutipan terbaik dari Musk yang dapat menjadi motivasi bagi Anda dalam meraih tujuan hidup yang dilansir dari Indiatimes, Rabu (11/12/2024).

1. Berpikirlah positif dan terimalah yang luar biasa

"Saya pikir itu mungkin bagi orang biasa untuk memilih menjadi luar biasa."

2. Tentang pembelajaran dan pertumbuhan

"Terus pikirkan bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik dan selalu mempertanyakan diri sendiri."

3. Tentang menjadi pemikir visioner

"Saya bisa saja hanya menyaksikan itu terjadi, atau menjadi bagian dari itu."

4. Tentang menjaga fokus

"Fokus pada sinyal, bukan kebisingan. Jangan buang waktu pada hal-hal yang tidak benar-benar membuat sesuatu menjadi lebih baik."

5. Kerja keras pada akhirnya akan terbayar

"Anda harus melakukan banyak sekali upaya kecil yang tidak dilihat atau dihargai oleh orang lain sebelum Anda mencapai sesuatu yang berharga."

Halaman:
1 2
