HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Transisi Energi, RI Sulap Tanaman Multifungsi Jadi Biomassa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |16:21 WIB
Percepat Transisi Energi, RI Sulap Tanaman Multifungsi Jadi Biomassa
RI Sulap Tanaman Multifungsi Jadi Biomassa (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempercepat transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Hal ini ditandai dengan memanfaatkan lahan untuk penanaman tanaman energi multifungsi pakan ternak dan bahan baku bahan bakar biomassa.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menegaskan bahwa program ini selain pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman multifungsi juga untuk penyediaan bahan baku biomassa.

”Kami sangat mengapresiasi langkah sinergi ini, proses penanaman tanaman multifungsi yang dapat menyejahterakan masyarakat serta melestarikan lingkungan dalam rangka mendukung program NZE pada tahun 2060,” ujar Iwan Agung dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Iwan Agung menambahkan bahwa kesepakatan bersama ini bertujuan untuk untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

”Pada kesepakatan ini PLN EPI sebagai integrator dan aggregator energi primer yang ramah lingkungan guna memenuhi target NZE 20260. Keberhasilan kesepakatan ini diharapkan menjadi model yang akan direplikasi di berbagai lokasi lain sehingga semakin meningkatkan kontribusi dalam pencapaian NZE," kata Iwan.

 

Halaman:
1 2
