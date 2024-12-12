Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Cair Desember 2024

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:09 WIB
Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Cair Desember 2024
Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Cair Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Cara cek bansos kartu lansia Jakarta tahap 4 cair Desember 2024. Pada September lalu, pencairan Bansos PKD tahap 3 tahun 2024 telah dilakukan.

Saat ini proses pencairan berlanjut ke tahap 4 2024, yang dimulai pada Oktober hingga Desember 2024, dengan masing-masing penerima mendapatkan Rp300.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp900.000.

Penerima Kartu Lansia Jakarta akan memperoleh kartu ATM Bank DKI untuk pencairan bansos, yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.

Untuk informasi terkait pencairan bansos Kartu Lansia Jakarta tahap 4, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kantor kelurahan setempat, atau situs siladu.jakarta.go.id.

Berikut ini merupakan Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 pada Desember 2024.

Para penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk periode September 2024 dapat memeriksa status mereka secara online dengan langkah-langkah berikut:

1. Akses link https://siladu.jakarta.go.id/

2. Masukkan NIK KTP lansia yang ingin dicek

3. Klik tombol "Cek NIK"

