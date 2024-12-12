Begini Nasib Proyek Pengolahan Limbah Raksasa Jakarta di Era Prabowo

JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN), Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) masih dalam tahap pengerjaan hingga kini. JSDP zona 1 di Pluit ditargetkan PT Wijaya Karya (WIKA) akan rampung pada 2027.

Instalasi Air Limbah (IPAL) JSDP yang merupakan proyek sinergi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih gencar dikerjakan. WIKA sebagai kontraktor pembangunan JSDP fokus menggarap jaringan perpipaan air limbah JSDP zona 1 di Pluit, Jakarta Utara dengan konsep Interceptor System.

Resmi dimulai pada era Pemerintahan Jokowi tahun 2022, WIKA menyebut belum mengetahui bagaimana kelanjutan JSDP pada era Pemerintahan Prabowo.

“Kalau yang sekarang sedang dikerjakan teman-teman kan adalah proyek yang memang waktu itu berkontraknya pada tahun 2022 ya, Pak. Berarti itu masih programnya di era pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, apakah memang nanti di era pemerintahan Pak Prabowo proyek ini akan dilanjutkan? nanti kita tunggu aja Pak,” kata Sekretaris WIKA, Mahendra Vijaya saat ditemui di JSDP Zona 1 Pluit, Jakarta Utara pada Kamis (12/12/2024).

Zona 1 JSDP terbagi menjadi 14 zona (0-14) yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Utara hingga Jakarta Barat. WIKA menyebut telah menyelesaikan JSDP pada Zona 0 yang terletak di Setiabudi, dan sedang menggarap Zona 1 yang akan dilanjut dengan pengerjaan Zona 2 di Muara Angke.

“Apakah nanti Zona 2 itu akan dilanjutkan dengan zona-zona berikutnya? tentunya itu bergantung dari program pemerintah,” kata Mahendra.

WIKA menyebut, keterbatasan lahan hingga kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan saluran pengolahan limbah menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek JSDP.