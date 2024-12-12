Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Nasib Proyek Pengolahan Limbah Raksasa Jakarta di Era Prabowo

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:31 WIB
Begini Nasib Proyek Pengolahan Limbah Raksasa Jakarta di Era Prabowo
Proyek Pengolahan Limbah Raksasa Jakarta. (Foto: Okezone.com/Rasya)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN), Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) masih dalam tahap pengerjaan hingga kini. JSDP zona 1 di Pluit ditargetkan PT Wijaya Karya (WIKA) akan rampung pada 2027.

Instalasi Air Limbah (IPAL) JSDP yang merupakan proyek sinergi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih gencar dikerjakan. WIKA sebagai kontraktor pembangunan JSDP fokus menggarap jaringan perpipaan air limbah JSDP zona 1 di Pluit, Jakarta Utara dengan konsep Interceptor System.

Resmi dimulai pada era Pemerintahan Jokowi tahun 2022, WIKA menyebut belum mengetahui bagaimana kelanjutan JSDP pada era Pemerintahan Prabowo.

“Kalau yang sekarang sedang dikerjakan teman-teman kan adalah proyek yang memang waktu itu berkontraknya pada tahun 2022 ya, Pak. Berarti itu masih programnya di era pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, apakah memang nanti di era pemerintahan Pak Prabowo proyek ini akan dilanjutkan? nanti kita tunggu aja Pak,” kata Sekretaris WIKA, Mahendra Vijaya saat ditemui di JSDP Zona 1 Pluit, Jakarta Utara pada Kamis (12/12/2024).

Zona 1 JSDP terbagi menjadi 14 zona (0-14) yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Utara hingga Jakarta Barat. WIKA menyebut telah menyelesaikan JSDP pada Zona 0 yang terletak di Setiabudi, dan sedang menggarap Zona 1 yang akan dilanjut dengan pengerjaan Zona 2 di Muara Angke.

“Apakah nanti Zona 2 itu akan dilanjutkan dengan zona-zona berikutnya? tentunya itu bergantung dari program pemerintah,” kata Mahendra.

WIKA menyebut, keterbatasan lahan hingga kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan saluran pengolahan limbah menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek JSDP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement