HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Indonesia Bakal Punya Bank Emas 2025, Miliki Cadangan Terbesar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:22 WIB
Indonesia Bakal Punya Bank Emas 2025, Miliki Cadangan Terbesar
Indonesia Bakal Punya Bank Emas 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap peresmian Bullion Bank atau Bank Emas dapat dipercepat pada semester I-2025.

Ada tiga BUMN yang diadopsikan menjalankan Bank Emas. Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Pegadaian (Persero).

“Kita mesti duduk sama BSI segala, kan tadi sama, saya harap ini ada percepatan,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Erick Thohir memastikan BUMN punya cadangan emas yang cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat. "Apalagi dengan sistem yang kemarin Freeport dan Antam sudah kerja sama, kita sudah ada cadangan emas yang cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat,” katanya.

Bank Emas adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga.

Terkait dengan jenis kegiatan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion atau bank emas.

