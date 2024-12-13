IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.379

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 14,49 poin atau 0,20% ke level 7.379 pada pagi pada Jumat (13/12/2024)

Total 209 saham menguat, 110 melemah, dan 627 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp652,7 miliar.

Sejumlah indeks pendukung bergerak di zona merah seperti JII, LQ45, IDX30, hingga MNC36 masing-masing di bawah 1 persen.

Sektor pemberat indeks datang dari keuangan, properti, bahan baku, konsumer siklikal, industri, teknologi, dan kesehatan. Sementara yang tumbuh meliputi properti, energi, dan infrastruktur.