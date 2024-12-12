IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Nyaris 1% ke 7.394

, Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |16:29 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 70,51 poin atau 0,94% ke level 7.394,24 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (12/12/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 227 saham menguat, 360 saham melemah dan 359 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,17 triliun dari 18,78 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,76 persen ke 874,89, indeks JII melemah 0,62 persen ke 517,86, indeks IDX30 turun 1,98 persen ke 448,05 dan indeks MNC36 turun 1,90 persen ke 341,36.

Kemudian sektoral yang menguat hanya ada bahan baku 0,12 persen, konsumer siklikal 0,59 persen, energi 0,09 persen.

Sektoral yang melemah ada finansial 1,41 persen, kesehatan 1,37 persen, industri 0,47 persen, infrastruktur 0,60 persen, konsumer non siklikal 0,53 persen, teknologi 0,37 persen, properti 0,75 persen, transportasi 1,71 persen.