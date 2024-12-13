Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,37% pada Level 7.367

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |12:32 WIB
IHSG Sesi I Turun 0,37% pada Level 7.367
IHSG Sesi I Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,37% atau 27,09 poin ke level 7.367 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (13/12/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,31 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 575.322 kali. Adapun, sebanyak 362 saham harganya terkoreksi, 176 saham harganya naik dan 235 saham lainnya stagnan.

Sektor transportasi turun 0,94 persen, sektor kesehatan turun 1,49 persen, sektor bahan baku turun 0,91 persen, sektor teknologi turun 0,85 persen, sektor siklikal turun 0,74 persen, sektor properti turun 0,74 persen, sektor industri turun 0,43 persen, sektor non siklikal turun 0,10 persen. Sedangkan sektor keuangan naik 0,63 persen, sektor energi naik 0,30 persen dan sektor infrastruktur naik 0,28 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 18,95 persen ke Rp452, PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) naik 15,09 persen ke Rp610 dan PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) naik 12,12 persen ke Rp74.

Halaman:
1 2
