Cek Rekening! Kartu Lansia Jakarta 2024 Sudah Cair

JAKARTA - Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2024 kembali berlanjut dengan memasuki tahap pencairan keempat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai total Rp900.000 kepada penerima bantuan sosial ini.

Program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia yang membutuhkan bantuan sosial. Dana yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari penerima.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Berikut ini syarat lengkap penerima Kartu Lansia Jakarta 2024 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jumat (13/12/2024):

1. Usia Minimal 60 Tahun

Calon penerima bantuan harus berusia 60 tahun ke atas saat mendaftar.

2. Domisili di DKI Jakarta

Penerima wajib berdomisili di DKI Jakarta dan melampirkan bukti berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).