Daftar 18 Bank Bangkrut di Indonesia Jelang Akhir 2024

JAKARTA - Kondisi sektor perbankan di Indonesia kembali mencuri perhatian, terutama menjelang akhir tahun 2024, di mana jumlah bank yang mengalami kebangkrutan semakin meningkat.

Pada periode Januari hingga Desember 2024, tercatat sebanyak 18 bank yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagian besar dari bank-bank tersebut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR) atau bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang izin operasionalnya dicabut karena terindikasi terlibat dalam praktik fraud.

Berikut ini adalah fakta-fakta terkait 18 bank yang bangkrut di Indonesia menjelang akhir tahun 2024.

1. Bank Bangkrut Bertambah

Pada semester pertama tahun 2024, jumlah BPR yang tutup telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah BPR yang izinnya dicabut, atau yang sering disebut sebagai bank bangkrut, juga telah melampaui rata-rata penutupan bank selama 18 tahun terakhir.

2. LPS Bayar Klaim Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mempersiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan serta pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pakan Rabaa, yang berlokasi di Jl. Raya Pakan Rabaa No.118, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank tersebut akan dilaksanakan setelah izin operasional BPR Pakan Rabaa dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berlaku sejak 11 Desember 2024.