Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 18 Bank Bangkrut di Indonesia Jelang Akhir 2024

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |07:09 WIB
Daftar 18 Bank Bangkrut di Indonesia Jelang Akhir 2024
Daftar Bank Bangkrut (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi sektor perbankan di Indonesia kembali mencuri perhatian, terutama menjelang akhir tahun 2024, di mana jumlah bank yang mengalami kebangkrutan semakin meningkat.

Pada periode Januari hingga Desember 2024, tercatat sebanyak 18 bank yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagian besar dari bank-bank tersebut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR) atau bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang izin operasionalnya dicabut karena terindikasi terlibat dalam praktik fraud.

Berikut ini adalah fakta-fakta terkait 18 bank yang bangkrut di Indonesia menjelang akhir tahun 2024, seperti yang dirangkum oleh Okezone, Jakarta.

1. Bank Bangkrut Bertambah

Pada semester pertama tahun 2024, jumlah BPR yang tutup telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah BPR yang izinnya dicabut, atau yang sering disebut sebagai bank bangkrut, juga telah melampaui rata-rata penutupan bank selama 18 tahun terakhir.

2. LPS Bayar Klaim Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mempersiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan serta pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pakan Rabaa, yang berlokasi di Jl. Raya Pakan Rabaa No.118, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank tersebut akan dilaksanakan setelah izin operasional BPR Pakan Rabaa dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berlaku sejak 11 Desember 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014/perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089/perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185302/perbankan-aK3i_large.jpg
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement