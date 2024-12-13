Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |13:17 WIB
3 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia
Jakarta Salah Satu Kota Termahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biaya hidup di sejumlah provinsi Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan yang cukup besar pada tahun 2025. Hal ini seiring dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen.

Meskipun kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun di sisi lain, biaya hidup di berbagai daerah juga diperkirakan akan turut melonjak, terutama di kota-kota besar dan pusat ekonomi.

Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, harga barang kebutuhan pokok, serta meningkatnya biaya transportasi dan perumahan. Para pekerja yang tinggal di daerah-daerah tersebut tentu merasakan dampaknya, terutama dengan adanya penyesuaian kenaikan UMP pada 2025.

Kenaikan UMP 2025 yang terbilang tidak sebanding dengan laju inflasi ini menambah beban bagi pekerja, terutama di provinsi-provinsi dengan biaya hidup tertinggi, seperti Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur adalah beberapa wilayah yang mendominasi daftar provinsi dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh, kenaikan tersebut masih dianggap belum cukup untuk menutup selisih antara penghasilan dan pengeluaran, khususnya di kota-kota besar yang biaya hidupnya semakin tinggi.

Provinsi-provinsi dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari BPS dan Numbeo, yang mengukur biaya hidup berdasarkan pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan, mencatatkan angka yang signifikan. Berikut adalah tiga teratas provinsi dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
