Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Operasional SPBU Dihentikan Usai Terjadi Ledakan Saat Pengisian BBM

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |20:48 WIB
Operasional SPBU Dihentikan Usai Terjadi Ledakan Saat Pengisian BBM
Terjadi Ledakan di SPBU Pondok Bambu. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

 JAKARTA - Terjadi letupan api pada pompa dispenser SPBU setelah operator melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kepada kendaraan konsumen di SPBU KSO TAC 34.13402 Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Timbulnya letupan dan api pada pompa dispenser diduga akibat adanya korsleting pada jaringan kelistrikan pada pompa dispenser SPBU, namun api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari dua menit dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) oleh operator SPBU yang dengan sigap bertindak.

Area Manger Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan, saat ini telah dilakukan penghentian sementara operasional SPBU tersebut dan telah dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi SPBU dalam keadaan aman.

“Untuk sementara, sebagai alternatif bagi masyarakat dapat melakukan pengisian BBM di SPBU 34.13403 Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Utara yang berjarak sekitar 650 meter dari lokasi kejadian,” ucap Eko, Jumat (13/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement