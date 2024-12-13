Operasional SPBU Dihentikan Usai Terjadi Ledakan Saat Pengisian BBM

JAKARTA - Terjadi letupan api pada pompa dispenser SPBU setelah operator melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kepada kendaraan konsumen di SPBU KSO TAC 34.13402 Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Timbulnya letupan dan api pada pompa dispenser diduga akibat adanya korsleting pada jaringan kelistrikan pada pompa dispenser SPBU, namun api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari dua menit dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) oleh operator SPBU yang dengan sigap bertindak.

Area Manger Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan, saat ini telah dilakukan penghentian sementara operasional SPBU tersebut dan telah dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi SPBU dalam keadaan aman.

“Untuk sementara, sebagai alternatif bagi masyarakat dapat melakukan pengisian BBM di SPBU 34.13403 Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Utara yang berjarak sekitar 650 meter dari lokasi kejadian,” ucap Eko, Jumat (13/12/2024).