HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Persiapan Libur Nataru 2025, Jangan Lupa Asuransi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |21:53 WIB
4 Fakta Persiapan Libur Nataru 2025, Jangan Lupa Asuransi
4 Fakta Persiapan Libur Nataru 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Persiapan dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat yang hendak melakukan libur Nataru harus mempersiapkan dengan matang, mulai dari jadwal keberangkatan hingga kepulangan termasuk dengan menyiapkan asuransi perjalanan.

Apalagi, puncak arus libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 akan terjadi dalam dua tahap atau gelombang. Diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan masyarakat di periode libur Nataru hingga mencapai 110 juta orang.

Berikut ini fakta-fakta persiapan libur Nataru 2025 seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

1. Ada 2 Gelombang

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani mengatakan, puncak arus mudik tahap I akan terjadi pada 24-25 Desember dan tahap kedua pada 29-30 Desember 2024. Sementara puncak arus balik adalah 1-2 Januari 2025.

2. Asuransi Perjalanan

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Asuransi Jasindo kembali mengenalkan produk asuransi perjalanan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang bepergian.

Menurut Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel liburan Nataru menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia. Karena di momen itulah masyarakat berpergian dan akan menghasilkan multiplier effect ekonomi yang luar biasa. Melalui liburan Nataru, daya beli masyarakat akan tumbuh di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Sehingga ini sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Untuk memproteksi masyarakat yang berpergian tersebut, Jasindo memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa was-was melalui Jasindo Travel Insurance,” katanya di Jakarta.

