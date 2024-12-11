Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Klaten-Prambanan Dibuka Fungsional Selama Libur Nataru 2025, Pahami Aturannya

Fetra Hariandja , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:41 WIB
Tol Klaten-Prambanan Dibuka Fungsional Selama Libur Nataru 2025, Pahami Aturannya
Tol Klaten-Prambanan Dibuka Fungsional Selama Libur Nataru 2025 (Foto: Fetra/Okezone)
A
A
A

PRAMBANAN - Pembangunan ruas tol segmen Klaten-Prambanan sudah mencapai 90%. Jasa Marga memastikan segmen tersebut akan digunakan secara fungsional pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo Rudy Hardiansyah mengatakan, panjang segmen fungsional yang digunakan mencapai 8,6 KM. Namun masyarakat harus ingat bahwa tol fungsional ada aturan tersendiri.

"Aturan terpenting adalah kecepatan maksimal di tol fungsional adalah 40 KM per jam. Jangan tergoda karena jalan sepi dan tancap gas. Berbeda dengan ruas tol yang sidah resmi operasionalnya," kata Rudy di Gerbang Tol Prambanan, Rabu (11/122024).

Kendati kondisi badan jalan tol Solo-Klaten-Prambanan sudah tersambung semua, tetap diperlukan Uji Laik Fungsi (ULF). Pasalnya, bukan hanya kondisi jalan untuk ruas tol dinyatakan layak beroperasi.

Tol Jogja Solo plus fungsional Prambanan sepanjang 30 KM. Segmen Solo Klaten sepanjang 22,3 KM. Sementara panjang segmen fungsional Klaten Prambanan 8.6 km..

