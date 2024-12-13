Ketum Kadin Ajak Pengusaha Manfaatkan Peluang Emas di Program Swasembada Pangan

KABUPATEN BANDUNG - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mendorong Kadin Jawa Barat (Jabar) untuk berperan dalam mewujudkan berbagai program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan dalam acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi yang diadakan oleh Kadin Jawa Barat di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, hari ini. Anindya menekankan pentingnya kontribusi aktif Kadin Jabar dalam mendorong keberhasilan program-program tersebut.

Anindya mengatakan, berbagai program prioritas yang tengah disiapkan pemerintah, seperti swasembada pangan, yang meliputi beras, gula, dan garam. Menurutnya, ini kesempatan besar bagi para pengusaha di Jawa Barat untuk terlibat langsung.

“Saya berbagi sedikit, itu luar biasa rencana beliau (Prabowo) soal swasembada beras, gula, garam, dan masih banyak lagi. Ini kesempatan emas kita. Dan Jabar ini suatu peluang yang harus dicapai,” ungkapnya, Jumat (13/12/2024).

Selain swasembada pangan, Anindya juga menyoroti program rumah murah yang menjadi fokus pmerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Kadin harus terlibat dalam mencari solusi pendanaan untuk mendukung program ini.

“Program rumah murah juga ini kami mendapatkan kesempatan mencari dana. Kembali lagi, apakah Kadin akan hanya sebagai penonton atau ikut berkontribusi," jelas Anindya.