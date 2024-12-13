Advertisement
Harta 50 Orang Terkaya di Indonesia 2024 Melonjak Jadi Rp4.208 Triliun di Tengah Pelemahan Daya Beli

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:29 WIB
Harta 50 Orang Terkaya di Indonesia 2024 Melonjak Jadi Rp4.208 Triliun di Tengah Pelemahan Daya Beli
Harta 50 Orang Terkaya di Indonesia 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. Harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia 2024 melonjak menjadi USD263 miliar atau setara Rp4.208 triliun (kurs Rp16.000 per USD) dari tahun sebelumnya USD252 miliar atau setara Rp4.032 triliun.

Lonjakan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia naik di tengah pelemahan daya beli kelas menengah. Dalam data Forbes terbaru, harta kekayaan orang terkaya di Indonesia paling minimal mencapai USD1 miliar atau setara Rp16 triliun, naik dari tahun lalu mencapai USD940 juta. Sebanyak 31 orang terkaya di Indonesia pada tahun ini lebih kaya dibandingkan tahun lalu.

Hartono Bersaudara yakni R Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, posisi ini dipegang Hartono Bersaudara lebih dari satu dekade. Harta kekayaannya naik USD2,3 miliar menjadi USD50,3 miliar atau setara Rp804,8 triliun yang ditopang kenaikan harga saham BCA.

 BACA JUGA:

Sementara di posisi kedua, ditempati konglomerat petrokimia dan energi Prajogo Pangestu. Harta kekayaan Prajogo Pangestu turun 25% menjadi USD32,5 miliar atau setara Rp520 triliun. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian penilaian perusahaan energi panas bumi miliknya Barito Renewables Energy, yang telah terpukul oleh volatilitas saham.

