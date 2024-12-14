Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Melemah 0,79% ke Level 7.324

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |08:00 WIB
IHSG Sepekan Melemah 0,79% ke Level 7.324
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sepekan atau periode 9 sampai dengan 13 Desember 2024. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak mengalami penurunan 0.79 persen ke level 7.324,789 dari 7.382,785 pada pekan lalu.

Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar bursa sepekan mengalami terkoreksi sebesar 0,54 persen menjadi Rp12.604 triliun dari Rp12.673 triliun pada sepekan sebelumnya.

“Investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp1,39 triliun dan investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp19,93 triliun sepanjang tahun 2024,” kata Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran pers pada Sabtu (14/12/2024).

Meski demikian, data perdagangan saham pada periode ini mayoritas positif. Peningkatan tertinggi pekan ini terjadi pada nilai transaksi harian bursa sebesar 88,39 persen menjadi Rp20,20 triliun dari Rp10,72 triliun pada pekan sebelumnya.

 Peningkatan diikuti oleh rata-rata volume transaksi harian bursa sepekan sebesar 27,99 persen menjadi 23,32 miliar lembar saham dari 18,22 miliar lembar saham pada sepekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,15 persen menjadi 1,241 juta kali transaksi dari 1,239 juta kali transaksi pada pekan lalu.

