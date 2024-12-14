Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Driver Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, Gojek Pastikan Blokir Permanen Akun

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |15:01 WIB
Driver Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, Gojek Pastikan Blokir Permanen Akun
Akun Ojek Online Bakal Diblokir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gojek Indonesia memastikan akan memblokir akun driver ojek online (Ojol) jika mereka terlibat kasus pelecehan seksual kepada para penumpangnya.

"Sudah pasti akan diputuskan (dari mitra) permanen," kata Head of Region Gojek, Gede Manggala dikutip, Sabtu (14/12/2024).

Gojek Indonesia pun bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga DEMAND untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman untuk masyarakat.

Gojek terus memprioritaskan keamanan pengguna dan selalu berinovasi dalam mengaktifkan fitur-fitur keamanan untuk pengguna. Dengan tujuan, untuk menciptakan transportasi publik yang aman dan juga nyaman bagi masyarakat.

"Kita mempunyai tim layanan darurat dan juga apa istilahnya, bantuan dari teman teman mitra," ucapnya.

Halaman:
1 2
