5 Tips Mengelola Keuangan Pribadi yang Mudah dan Efektif

Okezone - Apakah kamu merasa kesulitan mengatur pengeluaran? Atau ingin mulai menabung untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan? Jangan khawatir, di sini akan dijelaskan mengenai metode budgeting yang bisa jadi inspirasi kamu untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Buat yang belum tahu, budgeting alias penganggaran adalah proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap pengeluaran serta pendapatan kamu dalam suatu periode tertentu.

Dengan adanya perencanaan yang baik, kamu bisa lebih disiplin dalam mengendalikan pengeluaran dan mencegah pemborosan. Itu sebabnya, kemampuan membuat perencanaan anggaran pribadi ini memang wajib dimiliki setiap individu, demi bisa mencapai tujuan finansial dan terhindar dari masalah ekonomi.

Buat kamu yang ingin bisa mengatur anggaran bulanan pribadi agar terhindar dari perilaku boros, gaya hidup konsumtif, dan pengeluaran yang tidak terencana, ada berbagai jenis metode budgeting yang bisa kamu terapkan. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi finansial kamu, ya. Yuk, cek beberapa rekomendasinya di bawah ini.

1. Metode 80:20

Untuk kamu yang anti ribet, metode budgeting yang dengan rumus 80:20 yang juga disebut sebagai Prinsip Pareto ini layak untuk dicoba. Sesuai namanya, metode ini mengharuskan kamu membagi dana pendapatan atau gaji menjadi dua bagian dengan persentase 80 persen dan 20 persen. Berikut penjelasan mengenai pembagiannya:

80 persen digunakan untuk biaya hidup. Sebanyak 80 persen dari gaji atau pendapatan kamu harus dapat memenuhi kebutuhan rutin seperti biaya sewa hunian atau KPR, transportasi, makan, cicilan atau tagihan, hingga hiburan.

20 persen digunakan untuk tabungan atau investasi. Pisahkan 20 persen dari total pendapatan kamu untuk ditabung atau diinvestasikan. Kamu bisa menabungnya dalam bentuk deposito, reksa dana, saham, ataupun emas.