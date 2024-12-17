Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

5 Tips Mengelola Keuangan Pribadi yang Mudah dan Efektif

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |15:00 WIB
5 Tips Mengelola Keuangan Pribadi yang Mudah dan Efektif
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

 Okezone - Apakah kamu merasa kesulitan mengatur pengeluaran? Atau ingin mulai menabung untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan? Jangan khawatir, di sini akan dijelaskan mengenai metode budgeting yang bisa jadi inspirasi kamu untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Buat yang belum tahu, budgeting alias penganggaran adalah proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap pengeluaran serta pendapatan kamu dalam suatu periode tertentu.

Dengan adanya perencanaan yang baik, kamu bisa lebih disiplin dalam mengendalikan pengeluaran dan mencegah pemborosan. Itu sebabnya, kemampuan membuat perencanaan anggaran pribadi ini memang wajib dimiliki setiap individu, demi bisa mencapai tujuan finansial dan terhindar dari masalah ekonomi.

Buat kamu yang ingin bisa mengatur anggaran bulanan pribadi agar terhindar dari perilaku boros, gaya hidup konsumtif, dan pengeluaran yang tidak terencana, ada berbagai jenis metode budgeting yang bisa kamu terapkan. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi finansial kamu, ya. Yuk, cek beberapa rekomendasinya di bawah ini.

1. Metode 80:20

Untuk kamu yang anti ribet, metode budgeting yang dengan rumus 80:20 yang juga disebut sebagai Prinsip Pareto ini layak untuk dicoba. Sesuai namanya, metode ini mengharuskan kamu membagi dana pendapatan atau gaji menjadi dua bagian dengan persentase 80 persen dan 20 persen. Berikut penjelasan mengenai pembagiannya:

80 persen digunakan untuk biaya hidup. Sebanyak 80 persen dari gaji atau pendapatan kamu harus dapat memenuhi kebutuhan rutin seperti biaya sewa hunian atau KPR, transportasi, makan, cicilan atau tagihan, hingga hiburan.

20 persen digunakan untuk tabungan atau investasi. Pisahkan 20 persen dari total pendapatan kamu untuk ditabung atau diinvestasikan. Kamu bisa menabungnya dalam bentuk deposito, reksa dana, saham, ataupun emas.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
QRIS finansial Okezone Stories
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191646//perjalanan_chocochips_lita_gunawan-jClb_large.jpeg
Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement