Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Usia 20-an Jadi Waktu Terbaik untuk Mulai Asuransi Jiwa, Apa Alasannya?

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |18:19 WIB
Usia 20-an Jadi Waktu Terbaik untuk Mulai Asuransi Jiwa, Apa Alasannya?
Memiliki asuransi tak sekadar melindungi diri, tapi juga kesehatan finansial dan kesejahteraan keluarga. (Foto: dok Freepik/tirachardz)
A
A
A

Okezone - Meski gaya hidup sehat tengah jadi tren di kalangan masyarakat, masih banyak orang yang menyepelekan asuransi jiwa. Usia produktif, tubuh yang fit, hingga persepsi biaya tinggi jadi faktor-faktor yang membuat asuransi tidak masuk dalam rencana keuangan.

Padahal, risiko sakit, kecelakaan, terkena penyakit kritis, hingga meninggal dunia juga tidak dapat dihindari. Memiliki asuransi tak sekadar melindungi diri, tapi juga kesehatan finansial dan kesejahteraan keluarga.

Tak heran, banyak penasihat keuangan yang menyarankan anak muda untuk memiliki asuransi. Salah satu alasannya adalah semakin dini kamu memiliki asuransi, semakin terjangkau premi yang harus dibayar. Sebab, orang yang berusia muda dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah sehingga perhitungan preminya pun jadi lebih murah.

Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari di usia 20-an belum sebanyak orang-orang yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Kamu jadi lebih mudah mengatur cash flow bulanan, apalagi dengan semakin banyaknya produk asuransi jiwa yang bisa menyesuaikan pendapatan.

Proteksi Diri dengan Asuransi Life Care, Periodenya Mulai dari 1 Hari

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191646//perjalanan_chocochips_lita_gunawan-jClb_large.jpeg
Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement