Usia 20-an Jadi Waktu Terbaik untuk Mulai Asuransi Jiwa, Apa Alasannya?

Memiliki asuransi tak sekadar melindungi diri, tapi juga kesehatan finansial dan kesejahteraan keluarga. (Foto: dok Freepik/tirachardz)

Okezone - Meski gaya hidup sehat tengah jadi tren di kalangan masyarakat, masih banyak orang yang menyepelekan asuransi jiwa. Usia produktif, tubuh yang fit, hingga persepsi biaya tinggi jadi faktor-faktor yang membuat asuransi tidak masuk dalam rencana keuangan.

Padahal, risiko sakit, kecelakaan, terkena penyakit kritis, hingga meninggal dunia juga tidak dapat dihindari. Memiliki asuransi tak sekadar melindungi diri, tapi juga kesehatan finansial dan kesejahteraan keluarga.

Tak heran, banyak penasihat keuangan yang menyarankan anak muda untuk memiliki asuransi. Salah satu alasannya adalah semakin dini kamu memiliki asuransi, semakin terjangkau premi yang harus dibayar. Sebab, orang yang berusia muda dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah sehingga perhitungan preminya pun jadi lebih murah.

Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari di usia 20-an belum sebanyak orang-orang yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Kamu jadi lebih mudah mengatur cash flow bulanan, apalagi dengan semakin banyaknya produk asuransi jiwa yang bisa menyesuaikan pendapatan.

Proteksi Diri dengan Asuransi Life Care, Periodenya Mulai dari 1 Hari