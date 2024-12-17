Advertisement
HOT ISSUE

Bagaimana jika NIK KTP Tak Terdaftar Penerima Bansos?

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |10:09 WIB
Bagaimana jika NIK KTP Tak Terdaftar Penerima Bansos?
Bagaimana jika NIK KTP tidak terdaftar bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana jika NIK KTP tak terdaftar penerima bansos? Pemerintah memberikan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang memerlukannya.

Namun, terkadang seseorang tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bansos ditujukan bagi mereka yang tergolong miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap masalah sosial. Penerima bansos bisa berupa individu, keluarga, atau kelompok yang memenuhi kriteria tersebut. Masyarakat yang merasa berhak menerima bansos perlu rutin memeriksa status penerimaan mereka.

Lantas bagaimana jika NIK KTP tidak terdaftar penerima bansos?

Menurut laman resmi Dinas Sosial Provinsi DIY, penyaluran bansos terus diperbarui agar lebih tepat sasaran, dengan perbaikan data yang dilakukan secara rutin sejak tahun 2021. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat dengan NIK KTP tertentu tidak terdaftar sebagai penerima bansos.

Sementara itu, ada sejumlah penyebab yang mengakibatkan NIK KTP seseorang tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Setidaknya ada empat penyebab NIK KTP tak terdaftar penerima bansos.

1. Belum sesuai dengan kriteria administrasi

2. Termasuk kategori yang tidak layak sebagai penerima bansos

3. Adanya kesalahan dalam input data

4. Terjadinya gagal salur

Halaman:
1 2
