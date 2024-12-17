Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

19 Bank Bangkrut, LPS Siapkan Rp1 Triliun Ganti Dana Nasabah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:55 WIB
19 Bank Bangkrut, LPS Siapkan Rp1 Triliun Ganti Dana Nasabah
19 Bank Bangkrut, LPS Siapkan Rp1 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dana Rp1 triliun pada tahun 2024 untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut atau dicabut izin usahanya.

Adapun sudah ada 19 bank yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari-Desember 2024.

“Kita siapkan untuk anggaran tahun ini Rp1 triliun lebih dan kalau kurang pun dana kita masih banyak, ada Rp240 triliun, jadi enggak usah takut.” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Pusat LPS, Selasa (17/12/2024).

Purbaya menjelaskan, nasabah tidak perlu khawatir untuk menyimpan dananya di bank. Pasalnya, LPS menjamin simpanan nasabah jika terjadi kegagalan bank.

“BPR betul-betul aman, dijamin. Mekanisme pencairan kan biasa, kalau bank bangkrut pasti tim kita masuk ke sana. Ketika dicabut izin usahanya kita akan umumkan ke nasabah-nasabah bahwa mereka bisa mulai ambil dana dari bank yang ditunjukkan oleh LPS,” kata Purbaya.

Purbaya juga menyinggung ada satu BPR lagi yang sedang diselidiki oleh OJK terkait likuidasi. Padahal, dia pernah menyebut setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh yang utamanya disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya.

Adapun sepanjang tahun 2024, sudah sebanyak 19 BPR bangkrut yang telah dicabut izin usahanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188394/bank-q7Rl_large.jpg
Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188334/lps-BmDR_large.jpg
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175451/lps-TRme_large.jpg
Rencana Anggito Abimanyu Usai Jadi Ketua LPS: Saya Pelajari 1-2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172619/ketua_lps_baru_anggito-8wGs_large.jpg
6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171893/wamenkeu_anggito_jadi_ketua_lps-1cjt_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816/anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement