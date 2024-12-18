Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Yasonna Laoly yang Diperiksa KPK soal Harun Masiku

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:31 WIB
Harta Kekayaan Yasonna Laoly yang Diperiksa KPK soal Harun Masiku
Harta Kekayaan Yasonna Laoly (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAHarta kekayaan Yasonna Laoly. Anggota DPR RI, Yasonna Laoly ke kantor KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.49 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang ia balut dengan jaket coklat.

Berikut kekayaan Yasonna Laoly yang dirangkum Okezone.

Total kekayaan Yasonna pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 25.309.128.446 per 27 Maret 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 3.839.090.126.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 1.047.250.200.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement