Harta Kekayaan Yasonna Laoly yang Diperiksa KPK soal Harun Masiku

JAKARTA – Harta kekayaan Yasonna Laoly. Anggota DPR RI, Yasonna Laoly ke kantor KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.49 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang ia balut dengan jaket coklat.

Berikut kekayaan Yasonna Laoly yang dirangkum Okezone.

Total kekayaan Yasonna pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 25.309.128.446 per 27 Maret 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 3.839.090.126.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 1.047.250.200.