10 Saham Tercuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 88%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan signifikan sepanjang pekan ini, tepatnya pada periode 16-20 Desember 2024.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah saham PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) yang melesat tajam 88,89 persen ke level Rp136 per saham, dari harga awal pekan Rp72.

Dalam sepekan transaksi KJEN menembus Rp62,09 miliar dengan volume perdagangan mencapai 497,6 juta saham. Penguatan ini mendorong saham KJEN menghasilkan capital gain fantastis sebesar 115,85 persen.

Saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) juga menunjukkan performa gemilang, menduduki posisi kedua. SKBM melejit 68,78 persen ke level Rp800 per saham, dari harga awal Rp474.

Transaksi mingguan SKBM sebesar Rp6,51 miliar dengan volume perdagangan mencapai 10,2 juta saham. Dalam satu bulan terakhir, SKBM melonjak 100 persen, menyentuh level tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir.

Di sisi lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi signifikan sebesar 4,65 persen, turun dari level 7.324,789 pada pekan sebelumnya menjadi 6.983,865, demikian mengutip statistik BEI, Sabtu (21/12/2024).