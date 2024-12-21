Syarat Debitur Ajukan Permohonan Pailit ke Pinjol

JAKARTA - Terdapat beberapa syarat bagi debitur sebelum menyatakan pailit ke pinjol. Banyak peminjam pinjaman online mengalami gagal bayar (Galbay) karena tingginya bunga yang dibebankan.

Tingginya bunga pinjaman online menyebabkan banyak orang mengalami gagal bayar (Galbay). Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang bagaimana syarat untuk debitur Galbay Pinjol dapat mengajukan permohonan pailit.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dinyatakan pailit.

Salah satu syarat utamanya adalah debitur harus memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo. Proses pengajuan kepailitan juga tidak sederhana, karena harus melalui pengadilan niaga.