Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Debitur Ajukan Permohonan Pailit ke Pinjol

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |08:10 WIB
Syarat Debitur Ajukan Permohonan Pailit ke Pinjol
Syarat nasabah gagal bayar mengajukan pailit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat beberapa syarat bagi debitur sebelum menyatakan pailit ke pinjol. Banyak peminjam pinjaman online mengalami gagal bayar (Galbay) karena tingginya bunga yang dibebankan.

Tingginya bunga pinjaman online menyebabkan banyak orang mengalami gagal bayar (Galbay). Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang bagaimana syarat untuk debitur Galbay Pinjol dapat mengajukan permohonan pailit.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dinyatakan pailit.

Salah satu syarat utamanya adalah debitur harus memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo. Proses pengajuan kepailitan juga tidak sederhana, karena harus melalui pengadilan niaga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement