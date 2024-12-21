Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Whoosh Karawang Dibuka 24 Desember 2024, Ini Jadwal Lengkapnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |08:39 WIB
Stasiun Whoosh Karawang Dibuka 24 Desember 2024, Ini Jadwal Lengkapnya
Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh di Karawang, Jawa Barat, melayani penumpang mulai 24 Desember 2024. Operasi perdana ini juga bertepatan dengan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunnisa mengatakan, pada tahap awal Stasiun Whoosh Karawang akan melayani 20 jadwal kereta, terdiri dari 10 keberangkatan dari Stasiun Halim dan 10 keberangkatan dari Stasiun Tegalluar Summarecon atau Padalarang.

Sebelum dioperasikan, stasiun kereta cepat di Karawang ini sudah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Proses persiapan pembukaan Stasiun Karawang juga sudah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden,” ujar Eva, Sabtu (21/12/2024).

“Beliau sangat mendukung karena pembukaan Stasiun Whoosh Karawang akan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat untuk merasakan perjalanan yang cepat dan nyaman,” paparnya.

Dengan menggunakan Whoosh, rute Halim - Karawang maupun sebaliknya akan ditempuh dalam waktu 15 menit saja, jauh lebih cepat jika menggunakan mobil yang memakan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan jika rute Karawang - Padalarang akan ditempuh hanya dalam waktu 20 menit, sedangkan jika menggunakan mobil dapat mencapai 1,5 hingga 2 jam.

Saat ini KCIC tengah melakukan proses finalisasi sistem ticketing Whoosh untuk rute baru tersebut. Masyarakat agar dapat tetap menunggu informasi resmi terbaru dari perusahaan mengenai tata cara dan waktu penjualan rute Whoosh dari dan menuju Stasiun Karawang.

