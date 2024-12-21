Perusahaan Air Minum Cleo Milik Siapa?

JAKARTA – Perusahaan air minum Cleo milik siapa? Salah satu penyedia air minum kemasan di Indonesia.

Air minum Cleo merupakan air yang disaring menggunakan teknologi penyaringan yang dikenal sebagai Hiperfiltrasi, yaitu air disaring menggunakan saringan yang sangat halus kemudian diolah menjadi lebih murni. Hal ini dilansir dari website cleo pure water.

Perusahaan air minum Cleo merupakan milik Hermanto Tanoko yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Ia juga pemilik cat bermerek Avian.

Selain itu, Cleo juga merupakan bagian dari Tanobel Group yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko.

Bahkan, kini Hermanto membangun beberapa subholding yang bergerak di berbagai bidang industri. Mulai dari property, beauty, healty, reytail, hospitaly, hingga distribusi.