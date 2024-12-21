MNC Land dan BIP Sepakati Transaksi Jual Beli Aset Tanah MNC Bali Resort Rp5,5 Triliun

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) dan PT Bumi Indah Prima (BIP) mencapai kesepakatan untuk transaksi jual beli aset tanah MNC Bali Resort yang berlokasi di Tanah Lot, Tabanan, Bali, dengan nilai total nilai transaksi sekitar Rp5,5 triliun.

"PT MNC Land Tbk menyambut baik transaksi strategis dengan PT Bumi Indah Prima dan yakin bahwa langkah ini merupakan keputusan tepat bagi KPIG dalam memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan Bali, terutama melalui Proyek Bali Subway,” ucap Direktur Utama KPIG M Budi Rustanto.

Transaksi ini ditargetkan rampung pada bulan Januari 2025. Aset tanah milik KPIG tersebut rencananya akan digunakan untuk Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) dalam Proyek Bali Urban Rail dan Associated Development (Bali Subway).

Transaksi ini menunjukkan wujud komitmen MNC Land untuk mendukung percepatan pengembangan transportasi dan infrastruktur di Bali. Didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Bali, proyek TOD ini akan dilaksanakan dalam empat tahap pembangunan yang akan menghubungkan Bandara | Gusti Ngurah Rai dengan berbagai titik tujuan wisata utama di Bali.

"Kami optimis bahwa ke depannya proyek ini akan menjadi katalisator utama dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan secara signifikan mendorong perekonomian Bali, yang pada akhirnya akan terefleksi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur dia.