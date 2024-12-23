Rasakan Kemudahan Transaksi Digital Pakai BRI di Loko Café dan Resto on Train

Okezone - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Reska Multi Usaha atau RMU, yang merupakan anak usaha KAI memperkuat kolaborasi strategis dengan mengimplementasikan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Resto on Train dan Loko Café.

Inisiatif ini bertujuan memberikan pengalaman transaksi digital yang praktis dan aman bagi pelanggan, baik selama perjalanan kereta api maupun di area stasiun, sekaligus mendukung transformasi layanan berbasis digital.

Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi strategis BRI dalam mendorong akselerasi digitalisasi keuangan di berbagai sektor.

“Implementasi QRIS di resto on train dan Loko Café ini merupakan wujud nyata kolaborasi antar-BUMN dalam memberikan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan jaringan BRI, kami menghadirkan sistem pembayaran yang lebih efisien, nyaman, dan aman bagi pelanggan KAI,” ucapnya.

Seremoni kerja sama ini digelar pada 23 Desember 2024 di Loko Café Stasiun Gambir bersamaan dengan peluncuran resmi Loko Café yang berlokasi di berbagai stasiun strategis, yaitu Stasiun KCIC Halim, Stasiun Gambir, Stasiun Senen, dan Stasiun Purwokerto. Pada outlet baru tersebut, BRI memberikan promo cashback sebesar Rp29 ribu untuk setiap minimal transaksi Rp100 ribu.