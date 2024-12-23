3 Tips Memanfaatkan Momen Santa Claus Rally ala MotionTrade

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam dunia pasar modal, fenomena Santa Claus Rally menjadi topik menarik yang menjadi sorotan pada setiap akhir tahun. Fenomena ini menciptakan suasana optimisme di pasar saham, dengan kecenderungan peningkatan harga pada beberapa hari terakhir perdagangan Desember hingga awal Januari.

Santa Claus Rally menjadi perhatian para investor dan analis pasar modal. Observasi ini memberikan kesan bahwa dalam suasana liburan, para pelaku pasar cenderung lebih optimis, dan bersedia melakukan pembelian, yang kemudian memberikan kontribusi pada kenaikan volume perdagangan.

Berikut ini merupakan 3 tips yang telah MotionTrade rangkum untuk para trader atau investor dalam memanfaatkan momen Santa Claus Rally, yaitu:

1. Menganalisis Pergerakan Pasar

Anda perlu menganalisis pergerakan pasar dalam periode waktu tertentu. Dengan memantau pergerakan pasar Anda dapat menentukan strategi dan rencana investasi yang akan digunakan.

2. Perhatikan Kinerja Industri