Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamenaker Minta Perusahaan Media Tak Lakukan PHK

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |17:48 WIB
Wamenaker Minta Perusahaan Media Tak Lakukan PHK
Cegah PHK Massal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer buka suara soal perusahaan media yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis. Menurutnya, langkah tersebut sangat disayangkan.

Wamenaker berharap agar industri media tak lagi mengambil langkah PHK untuk menjamin kesejahteraan bagi insan pers. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat pers menjadi pilar keempat dari demokrasi.

"Kita berharap industri media untuk tidak melakukan PHK karena kita harus pahami bahwa instrumen demokrasi keempat, pers, dilindungi oleh Undang-undang. Kalau kesejahteraan tidak dilindungi Undang-undang, bagaimana ini? Artinya demokrasinya hilang dong. Gitu," ujar Wamenaker di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Lebih jauh dia mengimbau agar para pekerja jurnalistik berkomunikasi dengan Kemnaker jika ada gelombang PHK di perusahaan tempat bekerja. Ia menilai langkah ini penting lantaran pekerja jurnalistik tidak kalah penting dan berhak mendapat perlindungan dari negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273/phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226/phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement