Beli Token Listrik Diskon 50%

JAKARTA - Beli token listrik diskon 50% berlaku mulai awal tahun 2025. PT PLN (Persero) memberikan diskon listrik 50% bagi 81,4 juta pelanggan golongan rumah tangga.

PLN akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari hingga Februari 2025. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjabarkan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari.

Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diperoleh ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.

"Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," kata dia.

Batas maksimal beli token listrik diskon 50%

PLN tidak memberikan batasan pembelian token listrik berdasarkan nominal rupiah. Namun, pembelian oleh pelanggan dibatasi berdasarkan kilowatt-jam atau kWh.

Adapun PLN menetapkan batas normal pemakaian listrik adalah 720 jam nyala per bulan untuk semua daya. Artinya, setiap golongan pelanggan listrik memiliki batas pemakaian kWh per bulan atau batas maksimal beli token listrik berbeda-beda. Berikut rinciannya:

1. Batas beli listrik 450 VA

Maksimal pemakaian selama 720 jam nyala untuk daya 450 VA setara dengan 324 kWh per bulan.

Dengan asumsi harga listrik Desember 2024 per kWh senilai Rp415 untuk daya 450 VA RTM (rumah tangga mampu), total maksimal yang bisa dibeli: 324 kWh x RpRp415 = Rp134.460

Dengan demikian, masyarakat bisa membeli token listrik maksimal Rp134.460, dengan diskon maksimal senilai Rp67.230