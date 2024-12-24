Segini Harta Kekayaan Shandy Purnamasari, Istri Juragan 99 Crazy Rich Malang

JAKARTA - Segini harta kekayaan Shandy Purnamasari, istri Juragan 99 sang crazy rich Malang yang baru saja melahirkan anak ketiganya. Hal tersebut diketahui dari unggahan sang suami, Gilang Widya di akun instagram pribadinya.

"Alhamdulillah telah lahir anak ketiga kami bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu, dengan nama "Muhammad Jyab Almerpram". (Seorang anak laki2 yang sangat terpuji, kaya harta tapi gemar berbuat kebaikan dengan hartanya, sosok pangeran tampan dan juga sosok yang unggul dan sebagai penutup) Terimakasih untuk doa dan support dari temen2 semua" tulis Juragan99 di akun instagramnya.

Nanam anak ketiga pasangan Gilang Widya dan Shandy Purnamasari yang sarat akan makna ini pun mengundang decak kagum netizen. Banyak netizen yang mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad Jyab Almerpram.

- Sosok Shandy Purnamasari

Shandy Purnamasari sendiri bukanlah sosok asing di publik tanah air. Sebab ia bersama sang suami, Gilang Widya dikenal sebagai crazy rich Malang. Julukan ini bukanlah tanpa dasar sebab keduanya diketahui memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah.

Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa nominal kekayaan dari Shandy Purnamasari dan Gilang Widya sang crazy rich Malang. Namun yang pasti, kekayaan itu didapat dari gurita bisnis mereka yang sangat sukses.

- Bisnis Kecantikan Shandy Purnamasari

Seperti diketahui, Shandy dan Gilang Juragan99 memiliki sejumlah bisnis yang berada dibawah naungan J99 Corp. Salah satu yang paling terkenal tentunya adalah brand skincare, MS Glow yang berkembang sangat pesat dengan menyediakan berbagai skincare baik untuk perempuan, laki-laki, hingga bahkan anak-anak.

Selain skincare, Shandy dan Juragan 99 juga memiliki bisnis kosmetik bernama PT Kosmetik Global Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk kecantikan mulai dari body lotion hingga make up.

Masih berkaitan dengan gaya hidup masyarakat masa kini yang serba trendy,Shandy Purnamasari dibantu suaminya juga mendirikan salon perawatan rambut bernama HairLab. Disini, semua pelanggan bisa menjaga kesehatan rambutnya dan merawatnya agar lebih menawan.