HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Kemacetan, Bus Cibinong-Puncak Beroperasi pada Februari 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |23:17 WIB
Kurangi Kemacetan, Bus Cibinong-Puncak Beroperasi pada Februari 2025
Ilustrasi Bus Cibinong-Puncak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan angkutan umum berupa bus dengan rute Cibinong-Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025.

"Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai," ungkap Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana dikutip Antara, Rabu (25/12/2024).

1. Transportasi Bersubsidi

Ia menjelaskan, program transportasi bersubsidi akan menyediakan sekitar 15-20 unit bus untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak maupun arah sebaliknya.

"Itu disubsidi oleh pemerintah, tinggal masyarakat bisa parkir motor di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah," ujarnya.

Halaman:
1 2
