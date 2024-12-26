Panduan Transaksi Lancar Selama Libur Natal 2024 dengan Layanan BRI

Menjelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), kebutuhan akan layanan perbankan tetap menjadi hal penting bagi masyarakat. Sebagai salah satu bank di Indonesia, BRI tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik meski dalam suasana liburan. Untuk memastikan kenyamanan nasabah, BRI menghadirkan layanan terbatas BRI yang dapat diandalkan.

Walaupun beberapa kantor cabang buka dengan jadwal khusus, BRI tetap menyediakan layanan seperti BRImo, ATM BRI, Layanan Terbatas dan Weekend Banking untuk memastikan transaksi Anda tetap mudah selama liburan.

Tips Tetap Lancar Bertransaksi Selama Liburan Nataru

Liburan sering kali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam mengatur kebutuhan finansial. Berikut beberapa tips untuk memastikan transaksi Anda tetap berjalan lancar yang sudah dirangkum:

1. Manfaatkan BRImo untuk Transaksi 24 Jam

Dengan mobile banking BRImo, Anda bisa memenuhi kebutuhan transaksi selama liburan Nataru dengan berbagai fitur yang relevan. Mulai dari mengatur kartu untuk transaksi di luar negeri, mengatur limit transaksi, membeli tiket pesawat, kereta, bus, atau Whoosh untuk perjalanan selama liburan, hingga menukar valas dengan mudah.

Selain itu, BRImo juga mendukung belanja harian, pembayaran tagihan, dan masih banyak fitur lainnya yang menjadikan liburan Anda lebih nyaman.

2. Cek Jadwal Operasional Kantor BRI Terdekat

Beberapa kantor cabang BRI tetap beroperasi dengan layanan terbatas selama libur Nataru. Pastikan Anda memeriksa jadwal operasional kantor cabang terdekat melalui situs resmi BRI, Chat ke Sabrina di 0812 1214 017 atau hubungi Contact BRI di 1500017 untuk informasi terbaru.