Wamen BUMN Cek Stok Pertalite dan Pertamax di SPBU

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf mengecek pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Terutama jenis Pertalite dan Pertamax, dia memastikans stoknya aman selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Aminuddin dan beberapa direksi PT Pertamina (Persero) sudah meninjau langsung operasional sejumlah SPBU dan Serambi MyPertamina Rest Area KM 43A yang ada di ruas tol Jakarta Merak. Hal ini untuk memastikan BBM terpenuhi selama periode Nataru.

1. Tak ada kendala stok

Aminuddin menyebut tidak ada kendala dalam ketersediaan BBM di SPBU, terutama kepadatan kendaraan jelang libur akhir tahun ini. Kendati begitu, Pertamina tetap mengambil langkah diantisipasi.

"Tadi kita sudah meninjau ketersediaan pasokan BBM Insya Allah aman, baik Pertamax, Pertalite, dan semuanya Insya Allah dalam keadaan aman dan cukup,” ujar Aminuddin melalui keterangan pers, Kamis (26/12/2024).

2. Pelayanan Pertamina selama Nataru

“Kami pastikan pelayanan Pertamina selama Nataru ini sudah disiapkan dengan semaksimal-maksimalnya," paparnya.

Aminuddin juga meninjau layanan tambahan Pertamina Patra Niaga yang disediakan di berbagai ruas tol, bandara dan pelabuhan, yaitu Serambi MyPertamina.