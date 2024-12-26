Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen BUMN Cek Stok Pertalite dan Pertamax di SPBU

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |11:34 WIB
Wamen BUMN Cek Stok Pertalite dan Pertamax di SPBU
Wamen BUMN cek stok BBM di SPBU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf mengecek pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Terutama jenis Pertalite dan Pertamax, dia memastikans stoknya aman selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Aminuddin dan beberapa direksi PT Pertamina (Persero) sudah meninjau langsung operasional sejumlah SPBU dan Serambi MyPertamina Rest Area KM 43A yang ada di ruas tol Jakarta Merak. Hal ini untuk memastikan BBM terpenuhi selama periode Nataru.

1. Tak ada kendala stok

Aminuddin menyebut tidak ada kendala dalam ketersediaan BBM di SPBU, terutama kepadatan kendaraan jelang libur akhir tahun ini. Kendati begitu, Pertamina tetap mengambil langkah diantisipasi.

"Tadi kita sudah meninjau ketersediaan pasokan BBM Insya Allah aman, baik Pertamax, Pertalite, dan semuanya Insya Allah dalam keadaan aman dan cukup,” ujar Aminuddin melalui keterangan pers, Kamis (26/12/2024).

2. Pelayanan Pertamina selama Nataru

“Kami pastikan pelayanan Pertamina selama Nataru ini sudah disiapkan dengan semaksimal-maksimalnya," paparnya.

Aminuddin juga meninjau layanan tambahan Pertamina Patra Niaga yang disediakan di berbagai ruas tol, bandara dan pelabuhan, yaitu Serambi MyPertamina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291/bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272/bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement