Segini Bayaran Pak Tarno sebagai Pesulap yang Kini Jualan Ikan Cupang Pakai Kursi Roda

JAKARTA - Segini bayaran Pak Tarno sebagai pesulap yang kini jualan ikan cupang pakai kursi roda. Nama Pak Tarno belum lama ini kembali viral karena nasibnya yang memprihatinkan pasca tidak lagi muncul di layar kaca.

Setelah sebelumnya kedapatan berjualan mainan di lingkungan sekolah dasar, kini pesulap kondang Indonesia itu diketahui berjualan ikan cupang.

Hal tersebut dibagikan melalui akun Tiktok @/romlegoetzmuller belum lama ini. Dalam video tersebut, tampak sang pesulap yang tengah duduk lemas di kursi roda. Didekatnya, ada barang dagangan berupa ikan cupang dan aneka mainan yang ia jual.

1. Karier Pak Tarno

Ia dahulu menjadi salah satu pesulap paling terkenal di Indonesia. Popularitasnya ini diraih berkat sikap rendah hati dan bakatnya. Jargonnya yang khas, yakni "bimsalabim jadi apa prok prok prok" juga menjadi daya tariknya tersendiri.

Di masa jayanya sebagai pesulap tanah air, Pak Tarno dikabarkan memiliki tarif yang sangat besar. Namun tidak diketahui pasti berapa nominal tarif yang dimiliki oleh pesulap yang kerap tampil dengan dandanan nyentrik ini.

2. Tarif manggung Pak Tarno

Konon, sang pesulap sejatinya tidak mematok berapa tarifnya dalam sekali tampil. Jika kliennya merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah alias kurang mampu, maka dirinya bersedia dibayar berapa saja.

Namun jika yang mengundangnya adalah sosok orang kaya ataupun dari pihak televisi, maka Pak Tarno akan memasang tarif yang tidak diketahui secara pasti.

“Kalau saya sih liat-liat dulu, kalau dia rumahnya jelek, maaf bukannya menghina ya, (bayar) sebisanya. Kalau yang rumahnya gedong (baru) ngasih harga. Manajer kan ngasih harga, saya mah enggak,” kata Pak Tarno beberapa tahun silam.