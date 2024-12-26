Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Bayaran Pak Tarno sebagai Pesulap yang Kini Jualan Ikan Cupang Pakai Kursi Roda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |12:08 WIB
Segini Bayaran Pak Tarno sebagai Pesulap yang Kini Jualan Ikan Cupang Pakai Kursi Roda
Segini tarif pesulap Pak Tarno yang kini jualan ikan cupang di kursi roda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini bayaran Pak Tarno sebagai pesulap yang kini jualan ikan cupang pakai kursi roda. Nama Pak Tarno belum lama ini kembali viral karena nasibnya yang memprihatinkan pasca tidak lagi muncul di layar kaca.

Setelah sebelumnya kedapatan berjualan mainan di lingkungan sekolah dasar, kini pesulap kondang Indonesia itu diketahui berjualan ikan cupang.

Hal tersebut dibagikan melalui akun Tiktok @/romlegoetzmuller belum lama ini. Dalam video tersebut, tampak sang pesulap yang tengah duduk lemas di kursi roda. Didekatnya, ada barang dagangan berupa ikan cupang dan aneka mainan yang ia jual.

1. Karier Pak Tarno

Ia dahulu menjadi salah satu pesulap paling terkenal di Indonesia. Popularitasnya ini diraih berkat sikap rendah hati dan bakatnya. Jargonnya yang khas, yakni "bimsalabim jadi apa prok prok prok" juga menjadi daya tariknya tersendiri.

Di masa jayanya sebagai pesulap tanah air, Pak Tarno dikabarkan memiliki tarif yang sangat besar. Namun tidak diketahui pasti berapa nominal tarif yang dimiliki oleh pesulap yang kerap tampil dengan dandanan nyentrik ini.

2. Tarif manggung Pak Tarno

Konon, sang pesulap sejatinya tidak mematok berapa tarifnya dalam sekali tampil. Jika kliennya merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah alias kurang mampu, maka dirinya bersedia dibayar berapa saja.

Namun jika yang mengundangnya adalah sosok orang kaya ataupun dari pihak televisi, maka Pak Tarno akan memasang tarif yang tidak diketahui secara pasti.

“Kalau saya sih liat-liat dulu, kalau dia rumahnya jelek, maaf bukannya menghina ya, (bayar) sebisanya. Kalau yang rumahnya gedong (baru) ngasih harga. Manajer kan ngasih harga, saya mah enggak,” kata Pak Tarno beberapa tahun silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement